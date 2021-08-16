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16 августа 2021, 13:11 130

В Северодонецке перевернулся автомобиль ГСЧС: есть пострадавшие

16 августа 2021, 13:11 130
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Фото: Facebook
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В городе Северодонецк Луганской области пожарная машина, направляясь на вызов, попала в дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП травмировались водитель и фельдшер

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-секретаря полиции области Татьяны Погукай.

Следователи установили, что автомобиль ГСЧС "МАЗ", под управлением 42-летнего водителя, двигался на вызов по улице Новикова в направлении ул. Курчатова, но другой автомобиль, двигавшийся в попутном направлении, совершил маневр – поворот, из-за чего водитель "МАЗ" совершил экстренное торможение, выехал с дорожного полотна и перевернулся.

В результате ДТП водитель госпитализирован в травматологическое отделение местной больницы, 35-летней фельдшеру-спасателю оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Данный факт внесен в ЕРДР по признакам уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что 15 августа в селе Селец Червоноградского района Львовской области, в ДТП попали шесть человек.

ДТП полиция спасатели ГСЧС авария

 
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