СБУ ліквідувала агентурну мережу "ЛНР", яка планувала влаштувати теракти

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Правоохоронці викрили агентів, які планували підірвати співробітника СБУ і здійснити низку інших терактів в Україні

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Співробітникам СБУ вдалося вийти на чоловіка, який займався вербуванням українців у прифронтовій території. Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька, який вступив до лав так званої "спецслужби ЛНР" у 2018 році.

За завданням кураторів з Росії зловмисник сформував агентурну мережу, переважно з-поміж близьких родичів співробітників СБУ. Вербування здійснював використовуючи шантаж та психологічний тиск, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають заходи із виявлення та встановлення інших можливих агентів "псевдоспецслужби".

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали шпигуна "ДНР": збирав інформацію про військові підрозділи.