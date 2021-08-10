12:11  10 серпня
На Чернігівщині виявили 10 випадків штаму "Дельта"
09:42  10 серпня
У Львові не працює електротранспорт: стала відома причина
08:09  10 серпня
Бойовики гатили по позиціях ООС поблизу семи населених пунктів на Донбасі
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2021, 14:42 164

СБУ ліквідувала агентурну мережу "ЛНР", яка планувала влаштувати теракти

10 серпня 2021, 14:42 164
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили агентів, які планували підірвати співробітника СБУ і здійснити низку інших терактів в Україні

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Співробітникам СБУ вдалося вийти на чоловіка, який займався вербуванням українців у прифронтовій території. Ним виявився 27-річний житель Сєвєродонецька, який вступив до лав так званої "спецслужби ЛНР" у 2018 році.

За завданням кураторів з Росії зловмисник сформував агентурну мережу, переважно з-поміж близьких родичів співробітників СБУ. Вербування здійснював використовуючи шантаж та психологічний тиск, а також погрожуючи фізичною розправою над рідними", - йдеться у повідомленні.

Наразі тривають заходи із виявлення та встановлення інших можливих агентів "псевдоспецслужби".

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали шпигуна "ДНР": збирав інформацію про військові підрозділи.

ЛНР війна СБУ шпіони ДНР агентурна мережа

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Скандал в Конотопі: "шкурняки" депутатів чи глобальна кампанія з упокорення мерів
Не той Чаус: кому Зеленський віддає Чернігівську область
Всі публікації »
Лариса Волошина
Яніна Соколовська
Вадим Денисенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua