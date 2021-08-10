СБУ ликвидировала агентурную сеть "ЛНР", которая планировала устроить теракты

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Правоохранители разоблачили агентов, которые планировали взорвать сотрудника СБУ и осуществить ряд других терактов в Украине

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сотрудникам СБУ удалось выйти на мужчину, который занимался вербовкой украинцев в прифронтовой территории. Им оказался 27-летний житель Северодонецка, который вступил в ряды так называемой "спецслужбы ЛНР" в 2018 году.

По заданию кураторов из России злоумышленник сформировал агентурную сеть, преимущественно из числа близких родственников сотрудников СБУ. Вербовку осуществлял используя шантаж и психологическое давление, а также угрожая физической расправой над родными", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и установлению других возможных агентов "псевдоспецслужби".

Напомним, ранее в Днепре задержали шпиона "ДНР": собирал информацию о военных подразделениях.