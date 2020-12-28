У Луганській області стався обвал на шахті "Золоте": йдуть пошуки гірника
Під завалом опинилися два шахтаря - одного з них вже звільнили
Під завалом опинилися два шахтаря - одного з них вже звільнили
Сьогодні вночі, 28 грудня, на горизонті 687 метрів шахти "Золоте" стався обвал, в результаті якого постраждали гірники.
Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, передає RegioNews.
Двоє працівників шахти були захоплені обвалом на місці. Бійцям гірничорятувальної служби вдалося оперативно витягти гірника - Олександра Васильчука. Від госпіталізації він відмовився", - зазначив Волинець.
Він повідомив, що тривають рятувально-пошукові роботи. Бійці гірничорятувальної служби вживають усіх заходів, щоб врятувати життя другого гірника.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області вибухнув метан на одній з шахт: є постраждалі.
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