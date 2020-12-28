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28 декабря 2020, 11:12 30

В Луганской области произошел обвал на шахте "Золотое": идут поиски горняка

28 декабря 2020, 11:12 30
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Под завалом оказались два шахтера - одного из них уже освободили
Под завалом оказались два шахтера - одного из них уже освободили
Фото: из открытых источников
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Сегодня ночью, 28 декабря, на горизонте 687 метров шахты "Золотое" произошел обвал, в результате которого пострадали горняки.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает RegioNews.

Двое работников шахты были застигнуты обвалом на месте. Бойцам горноспасательной службы удалось оперативно освободить горняка - Александра Васильчука. От госпитализации он отказался", - отметил Волынец.

Он сообщил, что продолжаются спасательно-поисковые работы. Бойцы горноспасательной службы принимают все меры, чтобы спасти жизнь второму горняку.

Напомним, в Днепропетровской области взорвался метан на одной из шахт: есть пострадавшие.

шахтеры спасатели шахта Луганская область обвал
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