В Луганской области произошел обвал на шахте "Золотое": идут поиски горняка
Под завалом оказались два шахтера - одного из них уже освободили
Под завалом оказались два шахтера - одного из них уже освободили
Сегодня ночью, 28 декабря, на горизонте 687 метров шахты "Золотое" произошел обвал, в результате которого пострадали горняки.
Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает RegioNews.
Двое работников шахты были застигнуты обвалом на месте. Бойцам горноспасательной службы удалось оперативно освободить горняка - Александра Васильчука. От госпитализации он отказался", - отметил Волынец.
Он сообщил, что продолжаются спасательно-поисковые работы. Бойцы горноспасательной службы принимают все меры, чтобы спасти жизнь второму горняку.
Напомним, в Днепропетровской области взорвался метан на одной из шахт: есть пострадавшие.
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