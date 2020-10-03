Пожары на Луганщине: количество погибших увеличилось до 10 человек

Нашли останки людей, ранее считавшихся пропавшими без вести

Нашли останки людей, ранее считавшихся пропавшими без вести

Фото: Facebook

В Луганской области на месте масштабных лесных пожаров обнаружены останки трех человек, ранее считавшихся пропавшими без вести. Таким образом, общее количество погибших увеличилось до 10 человек.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в МВД.

Сотрудниками следственно-оперативных групп, которые продолжают проведение первоочередных следственных действий, а именно осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, обнаружены в с. Сиротино и с. Вороново под завалами разрушенных зданий тела (фрагменты тела) людей, которые значились как безвестно пропавшие", - указано в сообщении.

Сообщается, что погибшими оказались женщины 1964 года рождения, 1947 и 1956 года рождения.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела 7 человек, кроме этого травмированы 18 человек.

Ранее сообщалось, в Луганской области пожары локализовали, населенные пункты защищены.