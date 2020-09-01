На Луганщині блокували масштабний незаконний видобуток вугілля на держпідприємстві

Шахтарів змушували працювати в аварійних умовах

Шахтарів змушували працювати в аварійних умовах

Фото: СБУ

У Луганській області посадовці керівної ланки однієї з шахт ДП "Первомайськвугілля" організували "тіньовий" вуглевидобуток та подальшу реалізацію вугілля, які завдали державі мільйонні збитки. Їх діяльність блокувала Служба безпеки України.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

На ділянці шахти було прокладено нелегальні вугільні виробітки. Шахтарів змушували працювати в аварійних умовах, у "забої" 65-85 сантиметрів заввишки, що є грубим порушенням законодавства. "Чорне золото", яке вони видобували, зловмисники не обліковували і збували місцевим підприємцям за готівку", - йдеться у повідомленні.

Щодоби шахтоділянка видобувала майже 50-60 тонн необлікованого вугілля. Для приховування злочинну, керівництво шахти занижувало офіційні показники видобутку.

Співробітники СБ України провели 8 обшуків в адмінбудівлі шахти, в офісі фірми, причетної до нелегальної схеми, на вугільних майданчиках у містах Золоте і Гірське та за місцями проживання фігурантів.

Під час слідчих дій вилучено готівку у сумі 120 тисяч доларів, бухгалтерську, маркшейдерську, товарно-транспортну документацію, жорсткі диски комп’ютерів, які місять інформацію про офіційні та фактичні обсяги видобутої та реалізованої вугільної продукції, три вантажні автомобілі та іншу техніку. Крім цього на вугільних майданчиках виявлено майже 1,2 тисячі тонн незаконно видобутого та підготовленого до "тіньової" реалізації вугілля.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що у Закарпатській області співробітники СБУ попередили контрабанду до Євросоюзу колекції культурних цінностей.