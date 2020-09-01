На Луганщине блокировали масштабную незаконную добычу угля на госпредприятии

Шахтеров заставляли работать в аварийных условиях

Шахтеров заставляли работать в аварийных условиях

Фото: СБУ

В Луганской области должностные лица руководящего звена одной из шахт ГП "Первомайскуголь" организовали "теневою" угледобычу и дальнейшую реализацию угля, которые нанесли государству миллионные убытки. Их деятельность блокировала Служба безопасности Украины.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

На участке шахты было проложено нелегальные угольные выработки. Шахтеров заставляли работать в аварийных условиях, в "забое" 65-85 сантиметров высотой, что является грубым нарушением законодательства. "Черное золото", которое они добывали, злоумышленники не учитывали и сбывали местным предпринимателям за наличные", - говорится в сообщении.

Ежесуточно добывали почти 50-60 тонн неучтенного угля. Для сокрытия преступной деятельности, руководство шахты занижало официальные показатели добычи.

Сотрудники СБ Украины провели 8 обысков в админздании шахты, в офисе фирмы, причастной к нелегальной схеме, на угольных площадках в городах Золотое и Горское и по местам жительства фигурантов.

Во время следственных действий изъято наличные средства в сумме 120 тысяч долларов, бухгалтерскую, маркшейдерскую, товарно-транспортную документацию, жесткие диски компьютеров, которые содержат информацию об официальных и фактических объемах добытой и реализованной угольной продукции, три грузовые автомобили и другую технику. Кроме этого на угольных площадках выявлено почти 1,2 тысячи тонн незаконно добытого и подготовленного к "теневой" реализации угля.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области сотрудники СБУ пресекли контрабанду в Евросоюз коллекции культурных ценностей.