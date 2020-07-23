КПВВ на Донбасі: два нових пункти пропуску можуть відкрити до 10 листопада

Таке рішення прийняли на засіданні Тристоронньої контактної групи

Таке рішення прийняли на засіданні Тристоронньої контактної групи

Фото: з відкритих джерел

Під час засідання ТКГ була досягнута домовленість про відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення в Золотому і Щасті Луганської області не пізніше 10 листопада 2020 року.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, передає RegioNews.

Закликаю сторони не затягувати з початком будівельно-монтажних робіт, щоб вони могли бути завершені до настання холодної пори року", - зазначила Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ посол Хайді Грауу.

Відомо, що через обмеження з боку бойовиків не всі громадяни можуть потрапити на окуповану територію Донбасу.

Раніше повідомлялося, що на засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі, починаючи з 27 липня.