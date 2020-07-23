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23 липня 2020, 11:51 8

КПВВ на Донбасі: два нових пункти пропуску можуть відкрити до 10 листопада

23 липня 2020, 11:51 8
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Таке рішення прийняли на засіданні Тристоронньої контактної групи
Таке рішення прийняли на засіданні Тристоронньої контактної групи
Фото: з відкритих джерел
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Під час засідання ТКГ була досягнута домовленість про відкриття двох нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення в Золотому і Щасті Луганської області не пізніше 10 листопада 2020 року.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ, передає RegioNews.

Закликаю сторони не затягувати з початком будівельно-монтажних робіт, щоб вони могли бути завершені до настання холодної пори року", - зазначила Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ посол Хайді Грауу.

Відомо, що через обмеження з боку бойовиків не всі громадяни можуть потрапити на окуповану територію Донбасу.

Раніше повідомлялося, що на засіданні 22 липня Тристороння контактна група погодила повне і всеосяжне припинення вогню уздовж лінії розмежування на Донбасі, починаючи з 27 липня.

ТКГ ОБСЄ бойовики кордон КПВВ
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