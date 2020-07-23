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23 июля 2020, 11:51 5

КПВВ на Донбассе: два новых пункта пропуска могут открыть до 10 ноября

23 июля 2020, 11:51 5
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Такое решение приняли на заседании Трехсторонней контактной группы
Такое решение приняли на заседании Трехсторонней контактной группы
Фото: из открытых источников
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Во время заседания ТКГ была достигнута договоренность об открытии двух новых контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения в Золотом и Счастье Луганской области не позднее 10 ноября 2020 года.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, передает RegioNews.

Призываю стороны не затягивать с началом строительно-монтажных работ, чтобы они могли быть завершены до наступления холодного времени года", - отметила Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в ТКГ посол Хайди Грауу.

Известно, что из-за ограничений со стороны боевиков не все граждане могут попасть на оккупированную территорию Донбасса.

Ранее сообщалось, что на заседании 22 июля Трехсторонняя контактная группа согласовала полное и всеобъемлющее прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе, начиная с 27 июля.

ТКГ ОБСЕ боевики граница КПВВ
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