На Луганщине задержали одного из ключевых организаторов антиконституционного "референдума" 2014 года

Сепаратистом оказался бывший украинский чиновник

Сепаратистом оказался бывший украинский чиновник

Служба безопасности Украины задержала в Северодонецке одного из ключевых организаторов антиконституционного «референдума» по созданию так называемой «Луганской Народной Республики» в 2014 году.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

Задержанным оказался бывший чиновник, который много лет работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и возглавлял управление транспорта Луганского горсовета.

Весной 2014 года он присоединился к пророссийских террористов и стал активным участником антиукраинских митингов в областном центре.

Он получил должность так называемого "председателя координационного народного совета Луганской области", а также принимал активное участие в организации и проведении в регионе антиконституционного "референдума" 2014 года относительно создания псевдоутворення "ЛНР".

Злоумышленнику не удалось долго удержаться на руководящих позициях в самозваных "органах власти" так называемой "ЛНР". Вскоре его оттеснили новые "фавориты" пророссийских террористов.

В течение нескольких лет бывший чиновник пытался заниматься бизнесом на временно оккупированной территории. Однако впоследствии он осознал отсутствие каких-либо перспектив в так называемой "ЛНР", решил получить загранпаспорт, приобрести недвижимость и легализоваться на контролируемой правительством территории Украины.

В ходе тщательно спланированной операции сотрудники СБУ установили место нахождения злоумышленника в Северодонецке.

Фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти, или повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или соединенное с разжиганием национальной или религиозной вражды" Уголовного кодекса Украины.

Сообщник оккупантов грозит до 10 лет лишения свободы.

На Луганщине СБУ задержала одного из ключевых организаторов антиконституционного "референдума" 2014 года Служба безопасности... Опубликовано Служба безопасности Украины Пятница, 17 июля 2020 г.

Напомним, 15 июля в Черкассах и на Житомирщине разоблачили антиукраинских агитаторов.