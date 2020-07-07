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07 июля 2020, 09:11 2

На оккупированном востоке страны нет угрозы создания ударных группировок - Наев

07 июля 2020, 09:11 2
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Непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины нет
Непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины нет
Фото: из открытых источников
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На данный момент на территории временно оккупированных районов Луганской и Донецкой областей нет угрозы создания ударных группировок российских наемников.

Как передает RegioNews, об этом сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев в эфире "Свободы слова".

Что касается временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, ситуация в настоящее время не носит угрозы создания ударных группировок", - отметил он, отвечая на вопрос, наблюдается ли активизация российских наемников в оккупированных районах.

По его словам, подразделения, которые выполняют боевые задачи в районе ООС, четко отслеживают действия противника.

По мнению Наева, на данный момент, непосредственной угрозы вторжения на территорию Украины со стороны Российской Федерации не наблюдается, но военные осознают, что должны готовиться к любым сценариям.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил боевое травмирование.

Напомним, Резников рассказывал о том, возможна ли широкомасштабная война с РФ.

Донбасс ООС РФ война боевики террористы
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