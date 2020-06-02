Резніков розповів про можливість широкомасштабної війни з РФ
В Україні не може відбутися широкомасштабної війни з Російською Федерацією. Широкомасштабної війни не може бути, зокрема, в умовах економічної кризи та пандемії коронавіруса.
Як передає RegioNews, про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.
За його словами, в Україні з 2014 року триває війна і більшої загрози важко придумати.
"Більшої загрози я не бачу. Просування російських військ глибше на територію України я вже не бачу як загрозу, тому що 350 тисяч українських військових пройшли випробування на східному фронті, і це серйозний потенціал, яким не володіють, в тому числі багато європейських країн. Тому я думаю, що широкомасштабної війни бути на сьогоднішній день не може", - сказав Резніков.
Він також додав, що "Україна живе з цим викликом шість років і своєю кров'ю платить за спокій Європи".
Нагадаємо, за останню добу в зоні дії ООС був поранений один український військовослужбовець.
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