Резніков розповів про можливість широкомасштабної війни з РФ

Просування російських військ на територію України не відбудеться

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Просування російських військ на територію України не відбудеться

В Україні не може відбутися широкомасштабної війни з Російською Федерацією. Широкомасштабної війни не може бути, зокрема, в умовах економічної кризи та пандемії коронавіруса.

Як передає RegioNews, про це повідомив віце-прем'єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

За його словами, в Україні з 2014 року триває війна і більшої загрози важко придумати.

"Більшої загрози я не бачу. Просування російських військ глибше на територію України я вже не бачу як загрозу, тому що 350 тисяч українських військових пройшли випробування на східному фронті, і це серйозний потенціал, яким не володіють, в тому числі багато європейських країн. Тому я думаю, що широкомасштабної війни бути на сьогоднішній день не може", - сказав Резніков.

Він також додав, що "Україна живе з цим викликом шість років і своєю кров'ю платить за спокій Європи".

Нагадаємо, за останню добу в зоні дії ООС був поранений один український військовослужбовець.