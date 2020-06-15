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15 червня 2020, 18:00 2

Зведення ООС: за добу – один обстріл

15 червня 2020, 18:00 2
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Убитих і поранених серед особового складу військовослужбовців немає
Убитих і поранених серед особового складу військовослужбовців немає
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Сьогодні, 15 червня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Обстріл зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Неподалік Новоселівки Другої противник обстріляв наші позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 15 червня 2020 року #ООС...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 15 червня 2020 р.

Нагадаємо, вчора бойовики порушили "тишу" 15 разів, поранений один український військовий.

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