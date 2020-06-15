Зведення ООС: за добу – один обстріл

Убитих і поранених серед особового складу військовослужбовців немає

Убитих і поранених серед особового складу військовослужбовців немає

Сьогодні, 15 червня, збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Обстріл зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Неподалік Новоселівки Другої противник обстріляв наші позиції з протитанкових ракетних комплексів.

Від початку сьогоднішньої доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 15 червня 2020 року #ООС... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 15 червня 2020 р.

Нагадаємо, вчора бойовики порушили "тишу" 15 разів, поранений один український військовий.