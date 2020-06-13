На оккупированном Донбассе боевики уже неделю блокируют мобильную связь

Также под блокировкой находятся социальные сети

Также под блокировкой находятся социальные сети

Фото: из открытых источников

В оккупированной части Луганской области вооруженные формирования РФ блокируют мобильную связь и социальный сети. Одна из возможных причин - забастовки шахтеров.

Как передает RegioNews, об этом пишет РБК-Украина.

Так, в пресс-службе оператора Водафон-Украина изданию подтвердили, что частично на территории оккупированного Донбасса уже неделю отсутствует мобильная связь украинского мобильного оператора. По их информации, связь пропала в ночь с 7 на 8 июня.

Вместе с тем боевики так называемой "ЛНР" заявили, что причиной отсутствия связи является "авария на телекоммуникационном оборудовании". В пресс-службе украинского оператора эту информацию опровергли.

По данным Минреинтеграции, боевики под прикрытием "карантинных мероприятий" пытались изолировать шахтеров, которые объявили о начале забастовки в городе Антрацит еще 5 июня. Тогда более 120 горняков отказались подниматься на поверхность до тех пор, пока им не погасят долги по зарплате за последние три месяца.

Было зафиксировано попытки заблокировать в указанном районе работу социальных сетей и мобильной связи. Тем не менее информация о забастовке распространилась. Забастовку поддержали горняки шахты "Белореченская". Забастовка шахтеров на шахте "Комсомольская" продолжается, более 100 человек неделю остаются под землей", — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что более сотни людей вышли под администрацию оккупированного Антрацита с требованием выплатить зарплаты местным шахтерам.