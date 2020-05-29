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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
29 травня 2020, 12:51 5

На Луганщині викрили розробника шпигунського програмного забезпечення

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29 травня 2020, 12:51 5
Читайте также на русском языке
Мешканець Старобільська розробляв вірусні програми, які надавали доступ до чужих комп`ютерів та смартфонів
Мешканець Старобільська розробляв вірусні програми, які надавали доступ до чужих комп`ютерів та смартфонів

На Луганщині Служба безпеки України викрила розробника шпигунського програмного забезпечення, яке надавало прихований відділений доступ до персональних даних.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Незаконний "винахід" дозволяв покупцям отримувати доступ до чужих комп’ютерів та смартфонів для викрадення логінів, паролів, зчитувати інформацію з месенджерів і електронних платіжних систем.

Шпигунське програмне забезпечення зловмисник запропонував клієнтам через один із хакерських форумів. Співробітники СБУ встановили особу продавця та попередили реалізацію шпигунської програми.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання фігуранта та вилучили комп’ютерну техніку із зразками шкідливого програмного забезпечення.

Планується повідомлення хакеру про підозру за ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України.

Перевіряється реалізація зловмисником програмного забезпечення на інших хакерських ресурсах та відповідно можливі факти його використання насамперед для несанкціоновного доступу до ресурсів державних органів.

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