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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
29 мая 2020, 12:51 5

На Луганщине разоблачили разработчика шпионского программного обеспечения

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29 мая 2020, 12:51 5
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Житель Старобельска разрабатывал вирусные программы, которые предоставляли доступ к чужим компьютерам и смартфонам

На Луганщине Служба безопасности Украины разоблачила разработчика шпионского программного обеспечения, которое предоставляло скрытый удаленный доступ к персональным данным.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Незаконный "изобретение" позволяло покупателям получать доступ к чужим компьютерам и смартфонам для хищения логинов, паролей, считывать информацию из мессенджеров и электронных платежных систем.

Шпионское программное обеспечение злоумышленник предложил клиентам через один из хакерских форумов. Сотрудники СБУ установили личность продавца и предупредили реализацию шпионской программы.

Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта и изъяли компьютерную технику с образцами вредоносного программного обеспечения.

Планируется сообщение хакеру о подозрении по ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины.

Проверяется реализация злоумышленником программного обеспечения на других хакерских ресурсах и соответственно возможные факты его использования прежде всего для несанкціоновного доступа к ресурсам государственных органов.

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Луганская область Луганщина хакеры криминальное дело криминал
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