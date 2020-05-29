На Луганщине разоблачили разработчика шпионского программного обеспечения
На Луганщине Служба безопасности Украины разоблачила разработчика шпионского программного обеспечения, которое предоставляло скрытый удаленный доступ к персональным данным.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
Незаконный "изобретение" позволяло покупателям получать доступ к чужим компьютерам и смартфонам для хищения логинов, паролей, считывать информацию из мессенджеров и электронных платежных систем.
Шпионское программное обеспечение злоумышленник предложил клиентам через один из хакерских форумов. Сотрудники СБУ установили личность продавца и предупредили реализацию шпионской программы.
Правоохранители провели обыск по месту жительства фигуранта и изъяли компьютерную технику с образцами вредоносного программного обеспечения.
Планируется сообщение хакеру о подозрении по ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) Уголовного кодекса Украины.
Проверяется реализация злоумышленником программного обеспечения на других хакерских ресурсах и соответственно возможные факты его использования прежде всего для несанкціоновного доступа к ресурсам государственных органов.
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