Засудили інформаторку бойовиків - СБУ
12 травня суд виніс вирок жінці, яку визнали винною у співпраці з терористами "ЛНР", вона проведе 5 років за ґратами.
Про це повідомляють на офіційному сайті СБУ, передають RegioNews.
Контррозвідники встановили, що мешканка Луганської області збирала дані про дислокацію і переміщення українських військових підрозділів у регіоні. Одержані відомості вона передавала ватажкам НЗФ, які діяли на окупованій території області.
Суд визнав фігурантку винною у сприянні діяльності терористичної організації та засудив до 5 років позбавлення волі. Верховний суд України відхилив касаційну скаргу засудженої.
Нагадаємо, що 6 травня контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російської ФСБ, який збирав секретну інформацію про вітчизняні розробки в ракетобудівній галузі.
Як писали RegioNews раніше, Служба безпеки України затримала двох учасників терористичної групи ватажка Валерія Бергмана на прізвисько "Німець", причетної до низки диверсійних актів.
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