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Олександра Василенко журналіст [email protected]
12 травня 2020, 18:33 17

Засудили інформаторку бойовиків - СБУ

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12 травня 2020, 18:33 17
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Жінку затримали за співпрацю в бойовиками "ЛНР"
Фото: Pixabay
Жінку затримали за співпрацю в бойовиками "ЛНР"

12 травня суд виніс вирок жінці, яку визнали винною у співпраці з терористами "ЛНР", вона проведе 5 років за ґратами.

Про це повідомляють на офіційному сайті СБУ, передають RegioNews.

Контррозвідники встановили, що мешканка Луганської області збирала дані про дислокацію і переміщення українських військових підрозділів у регіоні. Одержані відомості вона передавала ватажкам НЗФ, які діяли на окупованій території області.

Суд визнав фігурантку винною у сприянні діяльності терористичної організації та засудив до 5 років позбавлення волі. Верховний суд України відхилив касаційну скаргу засудженої.

Нагадаємо, що 6 травня контррозвідка Служби безпеки України затримала агента російської ФСБ, який збирав секретну інформацію про вітчизняні розробки в ракетобудівній галузі.

Як писали RegioNews раніше, Служба безпеки України затримала двох учасників терористичної групи ватажка Валерія Бергмана на прізвисько "Німець", причетної до низки диверсійних актів.


суд ЛНР СБУ бойовики терористи
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