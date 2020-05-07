Прикордонники затримали екс-бойовика "ДНР”
У місті Краматорськ Донецької області затримали місцевого мешканця, який під час окупації міста 2014 року воював проти ЗСУ на боці російських окупантів.
Про це інформують RegioNews із посиланням на ДПСУ.
38-річного чоловіка виявили та затримали оперативні співробітники Краматорського прикордонного загону. Під час окупації міста військами РФ у червні 2014 року підозрюваний добровільно вступив до лав НЗФ та "служив” на одному з блокпостів: перевіряв документи у водіїв авто та їх пасажирів.
Зараз за цим фактом триває слідство. Якщо провину краматорчанина доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.
Як повідомляли RegioNews раніше, у столиці затримали Олександра Садовського - українця, якого обміняли у проросійських бойовиків "ЛДНР" . Йому загрожує до 12 років позбавлення волі за шахрайство і злом комп'ютерних мереж.
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