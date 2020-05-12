Осудили информаторку боевиков - СБУ

Женщину задержали за сотрудничество в боевиками "ЛНР"

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Женщину задержали за сотрудничество в боевиками "ЛНР"

12 мая суд вынес приговор женщине, которую признали виновной в сотрудничестве с террористами "ЛНР", она проведет 5 лет за решеткой.

Об этом сообщают на официальном сайте СБУ, передают RegioNews.

Контрразведчики установили, что жительница Луганской области собирала данные о дислокации и перемещении украинских военных подразделений в регионе. Полученные сведения она передавала главарям НВФ, действовавших на оккупированной территории области.

Суд признал фигурантку виновной в содействии деятельности террористической организации и приговорил к 5 годам лишения свободы. Верховный суд Украины отклонил кассационную жалобу осужденной.

Напомним, что 6 мая контрразведка Службы безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, который собирал секретную информацию о отечественные разработки в ракетостроительной отрасли.

Как писали RegioNews ранее, Служба безопасности Украины задержала двух участников террористической группы главаря Валерия Бергмана по прозвищу "Немец", причастной к ряду диверсионных актов.