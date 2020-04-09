08:58  09 квітня
Ситуація на Донбасі: зранку бойовики обстріляли захисників Красногорівки та Новомихайлівки
08:37  09 квітня
Великдень під час карантину: у МВС визначили формат свята
10:49  09 квітня
Рада перенесла позачергове засідання
UA | RU
UA | RU
09 квітня 2020, 08:58 3

Ситуація на Донбасі: зранку бойовики обстріляли захисників Красногорівки та Новомихайлівки

Читайте также
на русском языке
09 квітня 2020, 08:58 3
Читайте также на русском языке
Від початку поточної доби російські окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню
Фото: flickr/ministryofdefenceua
Від початку поточної доби російські окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на штаб Операції об'єднаних сил.

"Противник зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстріляв наші позиції біля Красногорівки й Новомихайлівки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися. Станом на ранок 9 квітня втрат серед наших захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції ОС залишається контрольованою.

Також у штабі повідомили, що внаслідок обстрілів 8 квітня щонайменше п’ятьох російських найманців було поранено.

Нагадаємо, 8 квітня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із заборонених мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, внаслідок чого один український військовий отримав поранення.


Донбас війна бойовики обстріли окупанти
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
08 квітня 2020, 21:41
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
08 квітня 2020, 16:24
Щоб ніхто не дізнався про "плівки": на ТБ запустили "жорстку цензуру" і полетіли голови - Лерос
04 квітня 2020, 16:43
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Усі "слуги народу" заступилися за Лероса
03 квітня 2020, 09:39
Венедиктова переслідує Лероса за указом Єрмака - Рябошапка
03 квітня 2020, 10:22
Останні Популярні
Павло Ковтонюк
Петро Олещук
Альона Коханчук
Всі блоги »
Тимошенко проти Порошенка: хто буде хазяйнувати в Сумах
08 квітня 2020, 12:00
Перезавантаження "ЄС": Хто буде представляти інтереси Порошенка на Рівненщині
07 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Косюк Юрій
Куратор Вінницької та Черкаської областей по боротьбі з COVID-19
Ігор Палиця
Куратор Волинської області по боротьбі з COVID-19
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Всі досьє »