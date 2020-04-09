Ситуація на Донбасі: зранку бойовики обстріляли захисників Красногорівки та Новомихайлівки

Від початку поточної доби російські окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню

Фото: flickr/ministryofdefenceua

Від початку поточної доби російські окупаційні війська уже двічі порушили режим припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на штаб Операції об'єднаних сил.

"Противник зі станкових протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстріляв наші позиції біля Красногорівки й Новомихайлівки в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися. Станом на ранок 9 квітня втрат серед наших захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції ОС залишається контрольованою.

Також у штабі повідомили, що внаслідок обстрілів 8 квітня щонайменше п’ятьох російських найманців було поранено.

Нагадаємо, 8 квітня бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із заборонених мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, внаслідок чого один український військовий отримав поранення.