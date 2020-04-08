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Бойовики продовжують стріляти з забороненого озброєння, поранений український боєць
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08 квітня 2020, 20:13 4

Бойовики продовжують стріляти з забороненого озброєння, поранений український боєць

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08 квітня 2020, 20:13 4
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Упродовж 8 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із заборонених мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення
Фото: flickr/ministryofdefenceua
Упродовж 8 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із заборонених мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення

Як передає RegioNews, посилаючись на штаб Операції об'єднаних сил, під час обстрілів окупанти також застосували проти українських захисників гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв українські позиції:

- з мінометів калібру 82 мм біля села Павлопіль, випустивши з напрямку окупованого Набережного 20 мін;
- з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог стріляв по оборонцях Мар’їнки;
- зі стрілецької зброї в районі Старогнатівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ вдалися до чотирьох обстрілів:

- з напрямку Калинове-Борщувате ворог випустив по нашим опорним пунктам біля Новоолександрівки 17 мін 120-го калібру;
- з міномета калібру 82 мм поблизу Оріхового;
- двічі зі станкових протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї неподалік Зайцевого.

Як зазначається, усі злочинні дії російських найманців отримали адекватну відповідь з боку українських військовослужбовців, які прицільним вогнем по опорних пунктах противника рішуче припиняли будь-яку ворожу активність. Втрати противника уточнюються.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. Режим "тиша" дотримується.

Нагадаємо, 7 квітня в зоні проведення ООС було зафіксовано 10 обстрілу українських позицій, втрат серед військових не було.


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