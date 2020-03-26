Российский огнемет и арсенал боеприпасов нашла СБУ в Луганской области

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области семь тайников с оружием и боеприпасами

Фото: Служба безопасности Украины

Служба безопасности Украины обнаружила в Луганской области семь тайников с оружием и боеприпасами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Один тайник был обустроен в заброшенном блиндаже в окрестностях Счастья. Из него изъяли 61 выстрел к реактивным гранатометам различных модификаций, мину 120 мм, четыре взрывателя к противотанковым минам и артиллерийским снарядам, а также более 1100 единиц патронов различного калибра.

Еще шесть тайников нашли в подвальном помещении многоэтажки в Лисичанске, а также вблизи поселков Белая Гора и Мирная Долина Попаснянского района. Из схронов правоохранители изъяли малогабаритный реактивный огнемет МРО-А российского производства, гранатомет РПГ-18, тридцать пять гранатометных выстрелов ВОГ-25 и ВОГ-25П и семь гранат. Также обнаружен стартовый двигатель к гранатомету ПГ-7, шесть запалов для гранат и большое количество патронов к стрелковому оружию.

По данным следствия, тайники оборудовал житель Лисичанска. Сейчас ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.