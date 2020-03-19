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19 березня 2020, 16:53 1

В Луганській області СБУ знайшла схрон зі зброєю, викраденою у 2014 році з Криму

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19 березня 2020, 16:53 1
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В Луганській області співробітники Служби безпеки України виявили схрон із військовими засобами ураження, викраденими у 2014 році з частини ЗCУ в АР Крим
Фото: СБУ
В Луганській області співробітники Служби безпеки України виявили схрон із військовими засобами ураження, викраденими у 2014 році з частини ЗCУ в АР Крим

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Зі схованки, прихованої у лісосмузі поблизу одного із населених пунктів Новопсковського району, вилучили протитанковий гранатомет РПГ-22, дві осколкові гранати РГ-42, два автомати АК-74 та велику кількість набоїв різного калібру.

В СБУ визначили, що схрон ще у 2014 році облаштував учасник одного із незаконних збройних формувань так званої "ЛНР”. Бойовик мав подвійне громадянство України та РФ і на той час мешкав на Луганщині. Сепаратист контактував із представниками російських спецслужб та ймовірно причетний до підриву моста у селі Підгорівка Старобільського району.

Наразі тривають слідчі дії.


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