В Луганській області СБУ знайшла схрон зі зброєю, викраденою у 2014 році з Криму

В Луганській області співробітники Служби безпеки України виявили схрон із військовими засобами ураження, викраденими у 2014 році з частини ЗCУ в АР Крим

Фото: СБУ

В Луганській області співробітники Служби безпеки України виявили схрон із військовими засобами ураження, викраденими у 2014 році з частини ЗCУ в АР Крим

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Зі схованки, прихованої у лісосмузі поблизу одного із населених пунктів Новопсковського району, вилучили протитанковий гранатомет РПГ-22, дві осколкові гранати РГ-42, два автомати АК-74 та велику кількість набоїв різного калібру.

В СБУ визначили, що схрон ще у 2014 році облаштував учасник одного із незаконних збройних формувань так званої "ЛНР”. Бойовик мав подвійне громадянство України та РФ і на той час мешкав на Луганщині. Сепаратист контактував із представниками російських спецслужб та ймовірно причетний до підриву моста у селі Підгорівка Старобільського району.

Наразі тривають слідчі дії.