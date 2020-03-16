У Донецькій області затримали торгівців зброєю для терактів у Києві
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції в Донецькій області.
Так, у лютому 2020 року поліцейські вийшли на 44-річного чоловіка, який підшукував покупців на вогнепальну зброю - "товар" зі схрону незаконних збройних формувань.
Розшуковці провели 4 етапи оперативної закупівлі зброї на суму близько 100 тисяч гривень. Серед іншого було придбано три автомати Калашникова, два з яких належали військовим частинам в АР Крим, а ще один не перебуває на озброєнні України та, за попередньою інформацією, завезений з РФ.
За легендою, арсенал був призначений для проведення терактів у столиці. Фігуранти отримали гроші, знаючи, що зброю планують використати проти людей під час масових заходів.
До складу групи входили неодноразово судимі представники криміналітету віком 26-44 роки, жителі міст Бахмута і Часового Яру. Один з учасників має 8 тюремних строків за розбої, вимагання та інші тяжкі злочини. Він вчинив опір при затриманні: забарикадувався у кімнаті і погрожував пістолетом, однак був оперативно роззброєний.
Підозрюваним інкримінують ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.
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