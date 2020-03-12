В Луганській області на блокпосту затримали мікроавтобус з арсеналом зброї

Правоохоронці попередили спробу вивезення зброї та боєприпасів з Луганської області

Фото: Національна поліція

Правоохоронці попередили спробу вивезення зброї та боєприпасів з Луганської області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області.

Так, 12 березня на блокпосту "Лисичанськ-Бахмут" під час перевірки автомобіля "Volkswagen Transporter" правоохоронці виявили три РПГ-7, кулемет ПКТ, кулемет "Утес", 5 РПК, близько 2500 набоїв калібру 7,62 мм та понад 1000 набоїв калібру 5,45 мм.

У мікроавтобусі перебувало четверо людей, які назвалися членами благодійної волонтерської організації. З ними спілкуються слідчі.

Вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.