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12 березня 2020, 14:33 1

В Луганській області на блокпосту затримали мікроавтобус з арсеналом зброї

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12 березня 2020, 14:33 1
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Правоохоронці попередили спробу вивезення зброї та боєприпасів з Луганської області
Фото: Національна поліція
Правоохоронці попередили спробу вивезення зброї та боєприпасів з Луганської області

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області.

Так, 12 березня на блокпосту "Лисичанськ-Бахмут" під час перевірки автомобіля "Volkswagen Transporter" правоохоронці виявили три РПГ-7, кулемет ПКТ, кулемет "Утес", 5 РПК, близько 2500 набоїв калібру 7,62 мм та понад 1000 набоїв калібру 5,45 мм.

У мікроавтобусі перебувало четверо людей, які назвалися членами благодійної волонтерської організації. З ними спілкуються слідчі.

Вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.


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