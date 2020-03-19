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19 марта 2020, 16:53 1

В Луганской области СБУ нашла тайник с оружием, украденным в 2014 году из Крыма

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19 марта 2020, 16:53 1
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В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с военными средствами поражения, похищенными в 2014 году из части ВCУ в АР Крым
Фото: СБУ
В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с военными средствами поражения, похищенными в 2014 году из части ВCУ в АР Крым

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Из тайника, скрытого в лесополосе возле одного из населенных пунктов Новопсковского района, изъяли противотанковый гранатомет РПГ-22, две осколочные гранаты РГ-42, два автомата АК-74 и большое количество патронов различного калибра.

В СБУ определили, что схрон еще в 2014 году устроил участник одного из незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР”. Боевик имел двойное гражданство Украины и РФ и в то время жил на Луганщине. Сепаратист контактировал с представителями российских спецслужб и вероятно причастен к подрыву моста в селе Подгоровка Старобельского района.

Сейчас продолжаются следственные действия.


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