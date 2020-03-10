СБУ знайшла в Луганській області два схрони з протитанковими та мінометними мінами

Служба безпеки України виявила у Луганській області два місця незаконного зберігання боєприпасів

Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України виявила у Луганській області два місця незаконного зберігання боєприпасів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Одна схованка була облаштована поблизу лінії розмежування на околицях селища Трьохізбенка. Зі схрону правоохоронці вилучили одинадцять протитанкових мін ТМ-62 загальною вагою 83 кг тротилу, понад тридцять снарядів АС-30 та гранатомет ПГ-7.

Інше місце СБУ виявила у Лисичанську у приватному гаражі, який належав колишньому учаснику незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".

Зі схованки правоохоронці вилучили чотири мінометні міни, дві тротилові шашки загальною вагою 400 грамів, шість гранат Ф-1 та набої калібру 7,62 мм.

Триває досудове розслідування.