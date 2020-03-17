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17 березня 2020, 17:29 6

В Луганській області бойовики обстріляли позиції ООС. Поранено двох українських військових

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17 березня 2020, 17:29 6
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17 березня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями
Фото: pixabay.com
17 березня збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил, застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, по позиціях українських захисників поблизу Новотошківського, російські окупанти з мінометів калібру 82 мм випустили 15 мін. Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

Евакуаційною технікою військових доставили до військово-медичного закладу, де їм оперативно надали належну медичну допомогу. Стан здоров’я поранених задовільний.

Підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

"Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись існуючих мирних домовленостей”, - зазначили в ООС.

Нагадаємо, 16 березня на Донбасі отримав поранення один український військовий.


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