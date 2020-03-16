Вчора на Донбасі четверо військових ОС отримали поранення

В неділю, 15 березня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню

Фото: flickr/ministryofdefenceua

В неділю, 15 березня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню

Як передає RegioNews, посилаючись на штаб Операції об'єднаних сил, противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 10 обстрілів, а саме: тричі поблизу населеного пункту Піски, тричі поруч з Лебединським, поблизу Невельського, в районі н.п. Павлопіль, Широкиного, Старогнатівки.

Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: неподалік Луганського та поблизу Кримського.

"Вчора, 15 березня, внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил отримали поранення та ще два бойове ураження. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 березня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.