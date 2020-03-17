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17 марта 2020, 17:29 6

В Луганской области боевики обстреляли позиции ООС. Ранены двое украинских военных

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17 марта 2020, 17:29 6
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17 марта вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями
Фото: pixabay.com
17 марта вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, по позициям украинских защитников вблизи Новотошковского, российские оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 15 мин. В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.

Эвакуационной техникой военных доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.

Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.

"Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - отметили в ООС.

Напомним, 16 марта на Донбассе получил ранение один украинский военный.


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