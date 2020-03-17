В Луганской области боевики обстреляли позиции ООС. Ранены двое украинских военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, по позициям украинских защитников вблизи Новотошковского, российские оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 15 мин. В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения.
Эвакуационной техникой военных доставили в военно-медицинское учреждение, где им оперативно предоставили надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненых удовлетворительное.
Подразделения операции Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ.
"Такие преступные действия российских оккупантов еще раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться существующих мирных договоренностей", - отметили в ООС.
Напомним, 16 марта на Донбассе получил ранение один украинский военный.
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