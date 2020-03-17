На Донбасі один український військовий отримав поранення
Як повідомили RegioNews у штабі ООС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 5 обстрілів, а саме: двічі неподалік населеного пункту Піски, поруч з Лебединським, неподалік Красногорівки, поблизу н.п. Славне.
Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поруч Новотошківського та неподалік н.п. Хутір Вільний.
"Вчора, 16 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. З початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу н.п. Березове – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо,15 березня внаслідок обстрілів отримали поранення четверо українських військових.
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