На Донбасі один український військовий отримав поранення

У понеділок, 16 березня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Фото: flickr/ministryofdefenceua

У понеділок, 16 березня, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Як повідомили RegioNews у штабі ООС, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 5 обстрілів, а саме: двічі неподалік населеного пункту Піски, поруч з Лебединським, неподалік Красногорівки, поблизу н.п. Славне.

Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме: поруч Новотошківського та неподалік н.п. Хутір Вільний.

"Вчора, 16 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. З початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу н.п. Березове – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо,15 березня внаслідок обстрілів отримали поранення четверо українських військових.