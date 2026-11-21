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Протягом 20 листопада та в ніч проти 21 листопада Сили оборони України уразили склад боєприпасів, два пункти управління російських військ та автомобільний міст через Сіверський Донець

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, в районі населеного пункту Первомайське в тимчасово окупованому Криму українські військові уразили склад боєприпасів російського підрозділу.

Також під удари потрапили два пункти управління військ РФ – поблизу Пришиба Запорізької області та Українська Донецької області.

Крім того, в районі Луганська уражено автомобільний міст через річку Сіверський Донець. Російські війська використовують цю переправу для постачання пального, боєприпасів і техніки на фронт.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.