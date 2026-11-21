Фото: ДСНС

Вранці 21 листопада російські війська атакували підприємство в Чернігівському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок удару загорілася двоповерхова будівля. Через постійні повітряні тривоги рятувальникам доводилося періодично призупиняти гасіння пожежі та переходити в укриття.

Попри загрозу повторних ударів, вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу.

Інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада ворожі війська атакували цивільне підприємство в Рівненській області. Внаслідок атаки зруйнована будівля, виникла пожежа.