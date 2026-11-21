РФ завдала удару по підприємству на Чернігівщині: спалахнула пожежа
Вранці 21 листопада російські війська атакували підприємство в Чернігівському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок удару загорілася двоповерхова будівля. Через постійні повітряні тривоги рятувальникам доводилося періодично призупиняти гасіння пожежі та переходити в укриття.
Попри загрозу повторних ударів, вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу.
Інформації про постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 21 листопада ворожі війська атакували цивільне підприємство в Рівненській області. Внаслідок атаки зруйнована будівля, виникла пожежа.
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
Росіяни атакували Полтавщину: дрони влучили у підприємство та житлову забудову
21 листопада 2026, 15:20Зеленський допустив тристоронню зустріч України, США та Росії на саміті G20
21 листопада 2026, 14:51На Закарпатті автомобіль вилетів у кювет та перекинувся: п'ятеро постраждалих
21 листопада 2026, 14:26Естонія знову демонструє, що означає справжня підтримка України
21 листопада 2026, 13:58У Києві вилучили бойову частину російської балістичної ракети, яка впала поблизу будинків
21 листопада 2026, 13:30Українські військові уразили склад боєприпасів у Криму та міст на Луганщині
21 листопада 2026, 12:28У Дніпрі автомобіль збив двох підлітків на переході: обидва загинули
21 листопада 2026, 11:52РФ атакувала цивільну інфраструктуру на Житомирщині: є постраждалі
21 листопада 2026, 11:26У Києві після російського удару загорілися будинки
21 листопада 2026, 10:54
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Всі блоги »