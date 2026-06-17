Зірка "Холостячки" мобілізувався до ЗСУ

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Український бізнесмен Дмитро Шевченко доєднався до війська. Багатьом глядачам він відомий по шоу "Холостячка", де він боровся за серце співачки Злати Огнєвіч

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Дмитро Шевченко 15 червня відсвяткував свій 42-й день народження. При цьому крім святкового торта бізнесмен показав ще й військову форму. Як розповів Дніпро, він офіційно приєднався до Сил оборони України.

"Цього року я мобілізувався до Державної прикордонної служби України. Бо добре розумію: від прикордонників залежить безпека держави. Наші кордони – це наш дім. Не знаю, що принесе наступний рік, але точно знаю хочу зустріти його з честю, вірою і гідністю. Вірою в себе, побратимів і Україну. Дякую всім, хто поруч і підтримує", - розповів Дмитро Шевченко.

Нагадаємо, співак-військовий Девід Аксельрод після травми повернувся до військової служби. Артист розповів, як це відбувалось