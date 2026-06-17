12:36  16 червня
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вперше стала мамою
12:23  16 червня
На Чернігівщині автомобіль влетів у стовп: на місці загинула пасажирка
08:39  16 червня
"Для мене це честь": Усик розповів про особисту розмову з Трампом
UA | RU
UA | RU
17 червня 2026, 00:55

Зірка "Холостячки" мобілізувався до ЗСУ

17 червня 2026, 00:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Український бізнесмен Дмитро Шевченко доєднався до війська. Багатьом глядачам він відомий по шоу "Холостячка", де він боровся за серце співачки Злати Огнєвіч

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Дмитро Шевченко 15 червня відсвяткував свій 42-й день народження. При цьому крім святкового торта бізнесмен показав ще й військову форму. Як розповів Дніпро, він офіційно приєднався до Сил оборони України.

"Цього року я мобілізувався до Державної прикордонної служби України. Бо добре розумію: від прикордонників залежить безпека держави. Наші кордони – це наш дім. Не знаю, що принесе наступний рік, але точно знаю хочу зустріти його з честю, вірою і гідністю. Вірою в себе, побратимів і Україну. Дякую всім, хто поруч і підтримує", - розповів Дмитро Шевченко.

Нагадаємо, співак-військовий Девід Аксельрод після травми повернувся до військової служби. Артист розповів, як це відбувалось

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
Акторка Анна Кошмал показала школу свого сина, яку атакували росіяни
16 червня 2026, 01:35
"Все в диму": ведуча Леся Нікітюк розповіла, як пережила ніч обстрілу Києва
16 червня 2026, 00:35
"Я не усвідомила": кулінарка Ольга Мартиновська зробила заяву після скандалу зі знущанням із котів
14 червня 2026, 18:00
Всі новини »
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
"Було б приємно": співачка Ана Трінчер розповіла про очікування від потенційного чоловіка
17 червня 2026, 01:30
Співачка Олена Тополя зізналась, як вона змінилась після "секс-скандалу"
17 червня 2026, 00:30
У відомої української блогерки повністю згорів будинок
16 червня 2026, 23:55
Удар по Києво-Печерській Лаврі: скільки коштуватиме відновлення
16 червня 2026, 23:30
До суду скерували обвинувальний акт стосовно власника "Фінанси і кредит" Жеваго
16 червня 2026, 23:00
На Херсонщині російські дрони атакували маршрутку та вбили двох цивільних
16 червня 2026, 22:54
Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровську область, є загиблі та поранені
16 червня 2026, 22:21
Чотири доби пекла: на Житомирщині рятувальники загасили масштабну лісову пожежу
16 червня 2026, 21:59
На Хмельниччині розбився Су-24М: льотчики загинули
16 червня 2026, 21:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »