"Я не шкодую": співачка Ірина Федишин після втрати дитини звернулась до хейтерів

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Співачка Ірина Федишин нещодавно втратила дитину. При цьому в соцмережі її стали критикувати за те, що вона публікувала фото та відео вагітності

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Чимало користувачів після того, як Ірина Федишин втратила доньку, стали писати, що, мовляв, вона занадто рано показувала фото та відео з моментами її вагітності. Такі коментарі співачка назвала "камінням, яке летіло у її розбите материнське серце".

"Наша Веронічка прожила лише 8 місяців під моїм серцем. Та за цей короткий час вона подарувала нам стільки любові і щастя! Ми були щасливі! Безмежно щасливі! І ми ділилися цим щастям із вами. Бо для нас сім'я - це найбільша цінність", - каже артистка.

Вона також зазначила, що не варто приписувати фотографіям якусь силу та жити забобонами.

"Я не шкодую про жоден день нашого щастя, про жодну фотографію, відео і миті, якими ми поділилися з вами. Бо щастя не стає помилкою лише тому, що після нього прийшов біль. Не приписуйте людським словам і фотографіям силу, яка належить лише Богові, не живіть забобонами, не шукайте причин трагедії в чужих поглядах, словах, фото чи червоних нитках", - каже Ірина Федишин.

Нагадаємо, раніше Віталій Човник говорив, що Ірина Федишин буквально була на межі життя і смерті, але, на щастя, лікарям вдалось її врятувати.