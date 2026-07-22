На фронті загинув відомий український актор

Фото з відкритих джерел

Стало відомо про смерть відомого українського актора. Багатьом глядачам він відомий за стрічкою "Герой нашого часу"

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Про загибель українського актора та військового Євгена Бушмакіна повідомила режисерка Тоня Ноябрьова. Вона розповіла, що трагедія сталась під час військової служби. Деталі наразі невідомо. Акторові було лише 45 років.

"Він не вмів воювати. Він любив людей і дуже хотів бачити сина", - каже режисерка.

Вона додала, що Євгена Бушмакіна мобілізували біля його будинку, після чого він служив у штурмовій бригаді.

Довідка. Дебютом Євгена Бушмакіна у кіно став короткий метр "День Незалежності". Згодом він зіграв у фільмі "Герой мого часу": за цю роль він був номінований на кінопремію "Золота Дзиґа" в категорії "Найкращий актор". Також він зіграв у стрічці "Все буде добре".