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02 вересня 2026, 21:30

Прикордонники показали, як нищать "росіян на колесах"

02 вересня 2026, 21:30
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Фото: ДПСУ
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Українські військові нищать російську техніку на фронті за допомогою дронів. Прикордонники показали, як завдавали влучні удари по ворожій піхоті

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

На відео можна побачити роботу підрозділу безпілотних систем PRIME 5 прикордонного загону. Українські захисники вдарили по ворожій піхоті. Окупанти намагались на мотоциклах швидко переміститись, але у них це зробити не вийшло.

"Можна констатувати: мотоцикли були, швидкість також була, а от пункт у них один. PRIME: працюємо за маршрутом, який противник не планував", - кажуть військові.

Нагадаємо, що Сили оборони України 29 серпня та в ніч на 30 серпня завдали ударів по низці військових об’єктів російських військ. Зокрема, українські військові уразили радіолокаційну станцію, пункти управління та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1".

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