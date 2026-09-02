Продукти в Україні: що буде з цінами та чи варто робити запаси

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В Україні останнім часом росіяни активно атакують склади та супермаркети. Експерт пояснив, чи буде через це дефіцит товарів

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький зазначив, що в Україні найближчими тижнями не очікується подорожчання продуктів. Проте у майбутньому зростання цін можливе.

Однією з причин міністр називає зміну логістики. Перехід на доставку автотранспортом може збільшити ціну на продовольчий кошик у середньому на 2,5 – 3%. Проте дефіциту продуктів не було зафіксовано.

Також міністр зауважив, що немає причин створювати продовольчі запаси. За його словами, дефіциту товарів в Україні немає, і до голоду готуватись не варто.

Нагадаємо, російські окупанти останнім часом активно атакують український бізнес. Зокрема, супермаркети та склади з продуктами. Представники галузі розповіли, чи вплине це на цінову політику.