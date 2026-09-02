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02 вересня 2026, 23:35

В Україні ціни на популярну ягоду б'ють історичні рекорди

02 вересня 2026, 23:35
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Фото з відкритих джерел
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В Україні популярна ягода перетворилась за "золотий товар". Ціни зростають і б'ють рекорди

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Закупівельна вартість малини для переробки у 2026 році сягнула безпрецедентних 193 – 195 гривень за кілограм без ПДВ. Експерти зазначають, що стався шалений дефіцит якісної сировини. При цьому президент Української плодоовочевої асоціації (УПОА) Тарас Баштанник закликає обережно ставитися до заяв про абсолютні рекорди.

"Як мені видається, малини цього року менше, ніж у минулому. У грошовому виразі може бути і рекорд, тому що ціна на малину в цьому році ще вища", - каже фахівець.

Головною причиною дефіциту називають експортну орієнтацію галузі. Близько 90-95% малини з України їде за кордон.

"Внутрішній ринок споживання малини відверто невеликий. І великим поки що не буде", - каже Тарас Баштанник.

Які середні ціни на малину в супермаркетах:

  • "Сільпо" - 120-150 гривень за 250 грамів;
  • У АТБ та "NOVUS" - кілограм замороженої ягоди 290-320 гривень.

Нагадаємо, нещодавно різко подешевшали сливи. Стало відомо, скільки зараз можна заощадити в супермаркетах.

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