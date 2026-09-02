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02 вересня 2026, 22:35

На Житомирщині чоловік купив трактор, якого не існувало

02 вересня 2026, 22:35
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Фото з відкритих джерел
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На Житомирщині чоловік став жертвою шахрайства. Громадян попередили про схему аферистів

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

55-річний житель області звернувся до поліції. У TikTok він побачив оголошення про продаж мінітрактора. Через месенджер Viber він домовився про придбання техніки. При цьому він погодився наперед сплатити доставку, і за сам трактор.

Після того як чоловік переказав гроші, він отримав повідомлення про те, що доставка затримується нібито через проблеми з перевізником. Потім він отримав ще одне повідомлення про нібито зміну водія. В результаті чоловік не отримав ані грошей, ані трактор.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадженя.

Нагадаємо, раніше на Харківщині викрили аферистів, які пропонували людям послуги "ясновидців" та "цілителів". Вони "виліковували та знімали порчі", заробляючи на довірливих людях.

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