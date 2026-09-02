Дизель падає, бензин зростає: що відбувається з цінами на АЗС
В Україні бензин знову почав дорожчати. Стало відомо, як змінилась вартість пального на заправках
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 2 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 84,43 гривні за літр (+0,40 гривні);
- бензин А-95 – 80,70 гривні за літр (+0,38 гривні);
- бензин А-92 – 77,58 гривні за літр (+0,71 гривні);
- дизпальне – 91,31 гривні за літр (-0,10 гривні);
- автогаз – 43,25 гривні за літр (+0,19 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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