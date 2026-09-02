Росіяни атакували будинок, де живе донька Кузьми Скрябіна

Фото з відкритих джерел

Під час чергової атаки окупантів дрон поцілив у будинок у Подільському районі Києва. У цьому будинку живе Барбара, донька відомого музиканта Андрія (Кузьми) Кузьменка

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Барбара опублікувала фото будинку, де вона живе. На кадрах можна побачити руйнування та чорний дим після вибуху.

Донька Кузьми розповіла, що епіцентр удару прийшовся на сусідній під'їзд. На щастя, дівчина та її родина не постраждали. Проте вона зізнається, що моральний стан просто жахливий.

"Приліт в мій будинок в інший під’їзд. Фізично з нами все ок. Морального – без слів", - каже Барбара.

Нагадаємо, раніше журналістка Аліна Доротюк повідомила, що росіяни атакували її житловий комплекс. Внаслідок обстрілу горіли автомобілі жителів ЖК.