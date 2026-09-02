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02 вересня 2026, 21:51

На Дніпропетровщині через ворожі атаки загинуро 4 людини та 13 постраждали

02 вересня 2026, 21:51
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Фото: Дніпропетровська ОВА
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Упродовж 2 вересня російські війська атакували шість районів Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей, ще 13 постраждали

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації, передає RegioNews.

У Дніпрі російські атаки пошкодили навчальні заклади, багатоквартирні будинки, продуктовий склад та автомобілі. Загинули двоє людей, ще дев’ятеро постраждали.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура та приватні будинки.

Загинула одна людина. 71-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані. Ще двоє постраждалих — 41-річна жінка та 34-річний чоловік — перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

На Криворіжжі російські війська атакували Зеленодольську, Апостолівську та Грушівську громади. Постраждав 67-річний чоловік.

У Васильківській громаді Синельниківського району внаслідок атак сталися пожежі, загинула людина.

У Самарівському районі противник бив по Магдалинівській, Чернеччинській та Губиниській громадах. Постраждав 51-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Верхівцівській громаді Кам’янського району внаслідок російської атаки пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, що 2 вересня російські військові атакували населені пункти Херсонської області із застосуванням авіації, артилерії та безпілотників різних типів.

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