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02 вересня 2026, 22:44

На Житомирщині вибухотехніки знешкодили нездетонувану бойову частину ворожого БпЛА

02 вересня 2026, 22:44
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Фото: Національна поліція України
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На Житомирщині поліцейські вибухотехніки виявили та знешкодили бойову частину російського безпілотника, яка не здетонувала після нещодавніх атак РФ на область

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

Правоохоронці обстежували місця уражень і падіння уламків після російських обстрілів. Під час огляду вони виявили елемент літального апарата, який становив серйозну небезпеку.

Йдеться про осколково-фугасну запалювальну бойову частину. Вибухотехніки ГУНП у Житомирській області вилучили її та транспортували на спеціальний підривний майданчик. Там небезпечний предмет знищили з дотриманням необхідних заходів безпеки.

Поліція закликає громадян не наближатися до місць падіння боєприпасів, безпілотників та їхніх уламків. Також правоохоронці наголошують, що не можна торкатися підозрілих предметів, переміщувати їх або намагатися самостійно розібрати чи демонтувати.

Нагадаємо, що 2 вересня російські військові атакували населені пункти Херсонської області із застосуванням авіації, артилерії та безпілотників різних типів.

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