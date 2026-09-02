Бензин у Європі полетів вгору: подорожчання буде й в Україні

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Через нове загострення в Ірані ціни на дизельне пальне та бензин за кордоном почали знову зростати. На думку Сергія Куюна, це призведе і до змін цінників в Україні

Про це написав директор "Консталтингової групи А-95" Сергій Куюн, передає RegioNews.

За словами Сергія Куюна, через нове загострення в Ірані ціни на дизельне пальне в Лондоні вже перевищили 1 400 доларів за тонну. Бензин також почав дорожчати. На думку експерта, ці зміни вплинуть і на Україну.

"Отже, чекаємо на підвищення внутрішніх цін. Наразі цей підйом в перерахунку означає плюс 4,5-5,0 грн на літрі бензину та ДП (наразі їхня середня вартість 80 та 91 грн/л відповідно). Це може статися протягом пару тижнів, якщо поточні котирування зафіксуються на поточних рівнях", - каже аналітик.

При цьому він додав, що проблем із запасами пального немає ані в Україні, ані в Євопі. Тож, питання виключно в ціні.

"Оспівані 100 грн/л поки не виходять, але знов починають проглядатися", - каже Сергій Куюн.

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн уже розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.