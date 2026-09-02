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02 вересня 2026, 00:55

Будинок фронтмена O.TORVALD постраждав внаслідок російської атаки

02 вересня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Внаслідок атаки Київської області постраждав будинок фронтмена O.TORVALD. Женя Галич показав, як зараз виглядає його житло

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

Після того як росіяни атакували село Мила в Бучанському районі, постраждали цивільні будинки. Зокрема, будинок, де живе родина фронтмена O.TORVALD Жені Галича. На щастя, рідні музиканта в порядку. Проте їм довелось евакуюватись.

"З нами все добре. Родина в нормі. Евакуювалися. Ніч провели жахливо. Детонація постійно була. Повиривало двері. Порозбивало вікна. Винні мають бути покарані, хтось віддав наказ це зберігати в метрах від цивільних. Хтось за це відповідав. Знайдіть відповідальних і покарайте показово", - каже музикант.

Нагадаємо, раніше журналістка Аліна Доротюк повідомила, що росіяни атакували її житловий комплекс. Внаслідок обстрілу горіли автомобілі жителів ЖК.

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