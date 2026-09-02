З потіттехнологічної сторони Михайло Федоров зробив за місяць чотири ключові помилки

З потіттехнологічної сторони Михайло Федоров зробив за місяць чотири ключові помилки

Фото: mod.gov.ua

Перша. Після відставки головкома Сирського він міг вийти до протестувальників і заявити, що завдяки їм та його зусиллями зміни започатковані.

Друга. Виключний ультиматум про посаду. Якщо перший пункт був би реалізований, готовність працювати в команді Драпатого (чи з ним безпосередньо), сприйнялась би позитивно.

Третя. Прочитаний суспільством заклик до виборів. Тема а) неактуальна; б) конфліктна, в) створила враження, що Федоров – це про посади.

Четверта. Історія з радником міністра оборони Італії. По-людськи, зрозумілий хід – показати, що Михайла більше цінують, ніж на Банковій, але технологічно – це мінус.

Не хочу ще оцінювати історію з Palantir – бо тут є свої плюси і мінуси.

Загалом можу зі сторони сказати так: яким би ти не був просунутим маркетологом чи технократом, політичні закони все ж диктують абсолютно інші правила гри. Тут треба вчитися…