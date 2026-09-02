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02 вересня 2026, 01:35

Акторка Наталка Денисенко зізналась, скільки витратила грошей на весілля

02 вересня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Українська акторка Наталка Денисенко у серпні офіційно стала дружиною манекенника Юрія Ярошенка. Артистка розповіла, скільки витратили на весілля

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

За словами артистки, святкування вийшло зробити дешевше завдяки знижкам, які їм робили бренди. Наталка Денисенко розповіла, що таке весілля, яке було у них з Юрієм, коштує близько мільйона гривень, і попри певні знижки - вони чимало заплатили самі.

При цьому виявилось, що Наталка і Юрій ще не живуть разом. Артистка пояснила, чому так сталось.

"Юра підживає у мене, і ми плануємо переїзд. Ми налаштовуємо дітей, що у нас буде окрема кімната. Нам треба більша квартира, і ми в пошуку. Зараз відкладаємо трішки цей переїзд, бо скоро вистава моя, я маю сконцентруватися на ній. Зараз, на жаль, немає часу і ресурсу на переїзд, але він обов’язково буде", - каже акторка.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко раптово опинилась в лікарні. Самопочуття акторки погіршилось після "ін'єкцій краси". За її словами, останні дні стали для неї справжнім випробуванням.

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