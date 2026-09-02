Акторка Наталка Денисенко зізналась, скільки витратила грошей на весілля

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Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

За словами артистки, святкування вийшло зробити дешевше завдяки знижкам, які їм робили бренди. Наталка Денисенко розповіла, що таке весілля, яке було у них з Юрієм, коштує близько мільйона гривень, і попри певні знижки - вони чимало заплатили самі.

При цьому виявилось, що Наталка і Юрій ще не живуть разом. Артистка пояснила, чому так сталось.

"Юра підживає у мене, і ми плануємо переїзд. Ми налаштовуємо дітей, що у нас буде окрема кімната. Нам треба більша квартира, і ми в пошуку. Зараз відкладаємо трішки цей переїзд, бо скоро вистава моя, я маю сконцентруватися на ній. Зараз, на жаль, немає часу і ресурсу на переїзд, але він обов’язково буде", - каже акторка.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко раптово опинилась в лікарні. Самопочуття акторки погіршилось після "ін'єкцій краси". За її словами, останні дні стали для неї справжнім випробуванням.