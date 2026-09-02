Напишу вам про один неочевидний наслідок можливих українських атак на російські аеропорти

Напишу вам про один неочевидний наслідок можливих українських атак на російські аеропорти

Фото: з відкритих джерел

Є такий важливий імперський ресурс – силовики. Вартові імперії.

Існує уявлення, що в росії якась захмарна кількість силовиків. І так, і ні. Їх дійсно дуже багато. Але недостатньо. Перевага силовиків досягається концентрацією. Щоб розігнати протест 2024 в Башкортостані, силовиків звозили з кількох регіонів. Щоб розганяти протести на Далекому Сході, силовиків завозили з європейської частини росії, бо місцеві не поспішали виконувати накази.

Тому для успішних дій російських силовиків проти можливих національних чи регіональних протестів критично важливими є дві речі.

По-перше, Москві важливо, щоб протести не були одночасними. Щоб можна було зманеврувати ресурсом. Для цього потрібно запобігти координації протестів, порозумінню національних і регіональних активістів з інших регіонів; для цього потрібно сіяти недовіру й розбрат.

По-друге, Москві важливо забезпечити перевезення. Росія велика, автобусами не довезеш. І тут раптом закриваються аеропорти. (Росгвардія має власну авіацію, яка може користуватися військовими аеродромами, але її спроможності обмежені.)

І в цей момент може стати дуже цікаво.

Бо всі написали про незручності для дорогих росіян, а до того писали про доставку у віддалені регіони.

Але є ще один вантаж – силовики. Критично важливий вантаж імперії.