09:58  02 вересня
У Польщі жінка тягала за волосся 13-річну дівчинку через українську мову
07:56  02 вересня
У Києві в підʼїзді багатоповерхівки знайшли вбитим чоловіка
01:35  02 вересня
Акторка Наталка Денисенко зізналась, скільки витратила грошей на весілля
UA | RU
UA | RU
Валерій Пекар Підприємець, викладач бізнес-шкіл info@regionews.ua
02 вересня 2026, 11:06

Вразливість силової системи РФ: удари по аеропортах позбавлять Кремль контроля над регіонами

02 вересня 2026, 11:06
Читайте также на русском языке
Напишу вам про один неочевидний наслідок можливих українських атак на російські аеропорти
Напишу вам про один неочевидний наслідок можливих українських атак на російські аеропорти
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Є такий важливий імперський ресурс – силовики. Вартові імперії.

Існує уявлення, що в росії якась захмарна кількість силовиків. І так, і ні. Їх дійсно дуже багато. Але недостатньо. Перевага силовиків досягається концентрацією. Щоб розігнати протест 2024 в Башкортостані, силовиків звозили з кількох регіонів. Щоб розганяти протести на Далекому Сході, силовиків завозили з європейської частини росії, бо місцеві не поспішали виконувати накази.

Тому для успішних дій російських силовиків проти можливих національних чи регіональних протестів критично важливими є дві речі.

По-перше, Москві важливо, щоб протести не були одночасними. Щоб можна було зманеврувати ресурсом. Для цього потрібно запобігти координації протестів, порозумінню національних і регіональних активістів з інших регіонів; для цього потрібно сіяти недовіру й розбрат.

По-друге, Москві важливо забезпечити перевезення. Росія велика, автобусами не довезеш. І тут раптом закриваються аеропорти. (Росгвардія має власну авіацію, яка може користуватися військовими аеродромами, але її спроможності обмежені.)

І в цей момент може стати дуже цікаво.

Бо всі написали про незручності для дорогих росіян, а до того писали про доставку у віддалені регіони.

Але є ще один вантаж – силовики. Критично важливий вантаж імперії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна війна удари по РФ аеропорт Росгвардія силовики
 
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
На Кіровоградщині після зіткнення згоріли два легковики: постраждали чотири людини
02 вересня 2026, 12:53
Ногами по спині та голові: на Львівщині 13-річна дівчина побила 11-річного хлопця
02 вересня 2026, 12:42
РФ атакує Київ: у столиці вже семеро постраждалих
02 вересня 2026, 12:33
У Запоріжжі 19-річний юнак зірвався з 8-метрового пірсу
02 вересня 2026, 12:27
Дефіциту продуктів на Дніпропетровщині немає, однак можливі затримки через логістику
02 вересня 2026, 12:08
У Краматорську чоловік після конфлікту вбив двох знайомих
02 вересня 2026, 11:53
Теракт проти російського опозиціонера та стрілянина у Києві: що відомо
02 вересня 2026, 11:47
На Львівщині внаслідок ДТП загинув 16-річний хлопець, ще троє підлітків травмовані
02 вересня 2026, 11:45
У центрі Києва влучання по будівлі університету: є постраждалі
02 вересня 2026, 11:25
Перестрілка між СБУ та ГУР у Києві: поліція перекрила вулицю Шумського, є поранені
02 вересня 2026, 11:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »